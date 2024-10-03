В Кремле раскрыли детали встречи Путина с его полпредом в УрФо Артемом Жогой

Песков: Путин уже встретился со своим новым полпредом в УрФо Артемом Жогой
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Ранее Жога занимал пост главы парламента ДНР.
Глава РФ Владимир Путин встретился в среду, 2 октября, со своим новым полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
«Президент, естественно, должен был с ним (Жогой — Прим.ред.) встретиться, эта встреча состоялась вчера, до этого у президента график не позволял этой встрече состояться», — объяснил Песков.
По его словам, никаких задержек с отставки бывшего полпреда Путина в УрФО Владимира Якушева до назначения Жоги не было.
Ранее Артем Жога занимал посты главы парламента Донецкой Народной Республики (ДНР), а Владимир Якушев, покинувший пост полперда, сейчас получил должность первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник боевых действий может занять пост президента России согласно Конституции РФ.
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