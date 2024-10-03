Песков: участник боевых действий может занять пост президента РФ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 82 0

Речь идет о кадровых назначениях в рамках программы «Время героев».

Песков: участник боевых действий может занять пост президента РФ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Участник боевых действий может занять пост президента России согласно Конституции РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«По нашей Конституции может», — указал он.

Речь идет о кадровых назначениях в рамках программы «Время героев». Песков также подчеркнул, что назначения участников программы на государственные должности носят рациональный характер.

Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент президент России Владимир Путин уделяет большое внимание вопросам образования. Известно, что глава государства в преддверии Дня учителя встретится с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года», а также финалистами шоу «Классная тема».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что некоторые участники программы «Время героев» уже назначены на важные должности. По словам главы государства, четверо из них будут работать на разных должностях в администрации президента РФ. Как указал президент, все назначенные на новые должности люди обязательно справятся со своими обязанностями.

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