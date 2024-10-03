«Россети» завершат плановые работы в Перевалово в октябре

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Тюменское село обеспечат электроснабжением.

«Россети» завершат плановые работы в Перевалово в октябре

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Плановые работы по электроснабжению новой очереди поселка Перевалово в Тюменской области к 1 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба «Россетей».

Отмечается, что для электроснабжения жилой застройки энергетики создают новую энергоинфраструктуру, включая высоковольтную линию электропередачи с прокладкой 14 км кабеля. Также на 30% будет расширена подстанция «Перевалово», где установят новое силовое оборудование. По оценке энергетиков, необходимая мощность для двух тысяч домов поселка, отапливаемых от электрокотлов, составит не менее 10 МВт.

В компании напомнили, что ранее в период с 2019 по 2022 год было обеспечено электроэнергией свыше 700 новых домовладений в поселке. Однако в дальнейшем застройщик отказался от заключения предусмотренного законодательством договора на комплексное технологическое присоединение. Вопрос был решен в июле 2024 года после жалоб собственников новой очереди и при содействии региональных органов власти. Это позволило приступить к строительству энергетической инфраструктуры до границ поселка, а также провести мероприятия по недопущению энергодефицита после технологического присоединения всего запланированного к вводу жилья, подчеркнули в «Россети Тюмень».

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