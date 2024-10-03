«Никогда»: представитель Дурова рассказал об отношениях бизнесмена с Болгар

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Представитель Дурова: у основателя Telegram и Болгар не было отношений

«Никогда»: представитель Дурова рассказал об отношениях бизнесмена с Болгар

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Durov

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Указывается, что женщина присвоила деньги, выплаченные ей в качестве алиментов детям.

У основателя Telegram Павла Дурова и Ирины Болгар, называющей себя матерью детей бизнесмена, не было отношений. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя предпринимателя.

«Представитель Дурова заявил, что Болгар и Дуров „никогда не были парой“», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Дуров поддерживает каждого своего ребенка «в равной степени из расчета десять тысяч долларов в месяц». Болгар, как утверждается, незаконно присвоила эти деньги. В частности, она тратила их на предметы роскоши.

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Почти одновременно с новостями о задержании Павла Дурова в аэропорту Парижа, которое произошло 24 августа, стала набирать обороны и его история с Ириной Болгар. Точнее, называющая себя матерью троих детей бизнесмена начала выговариваться в интернете о том, какой тот плохой отец. Болгар даже подала против Дурова иск в Швейцарии.

Она заявила, что миллиардер якобы применил насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Причем речь идет о сразу двух инцидентах, в результате которых мальчик получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил Дурова родительских прав.

Был и другой иск против Дурова, его Болгар подавала в 2023 году. Она требовала единоличную опеку над тремя детьми, рожденными от бизнесмена. Суд в Женеве встал на сторону Болгар.

Вместе с тем Болгар решила отобрать у Дурова Telegram. По ее словам, мессенджер якобы является их совместным имуществом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгар выступила против воссоединения с Дуровым. По словам предполагаемой матери троих детей предпринимателя, однажды он сравнил их с животными.

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