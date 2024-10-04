Пропала и была признана мертвой: в Тюмени выходили пенсионерку, которая жила в канализации

Как женщина оказалась на улице?

Пожилая женщина из Тюмени годами жила в канализации, брошенная родными и близкими — ее считали без вести пропавшей. Другую на улицу выгнала собственная дочь. Агентству URA.RU рассказали истории людей, которые пришли в кризисное отделение для женщин «Новая Надежда».

Пенсионерка в канализации

Заведующая отделением Анна Слинкина раскрыла историю 70-летней пенсионерки, которой вынужденно пришлось годами жить в канализации. Пожилая женщина потеряла советский паспорт и лишилась связи с родными. Ее более 20 лет считали без вести пропавшей, а затем уже признали официально умершей.

Женщине ампутировали ноги, но специалисты центра сами привели к ней ее родственников. Пенсионерка даже смогла увидеть свою престарелую маму незадолго до ее смерти.

Прогнала собственная дочь

Другая обратившаяся в кризисное отделение - Анастасию. Ее буквально прогнала из дома собственная дочь. Женщина получила обморожение стоп, а затем лишилась их после ампутации. Замкнутая и недоверчивая, она смогла заполучить для себя счастливый исход. Слинкина рассказала, что женщина в итоге устроилась на работу и даже впоследствии вышла замуж за военного. Анастасия решила пойти дальше — сейчас она, например, собирается пройти компьютерные курсы.

Слинкина также призналась, что в Тюмени большая часть женщин обращалась в их центр из-за проблем с домашним насилием.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Тюменской области врачи спасли 101-летнюю пенсионерку.