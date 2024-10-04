Пропала и была признана мертвой: в Тюмени выходили пенсионерку, которая жила в канализации

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 46 0

В Тюменском кризисном центе нашли родных брошенной в канализации пенсионерки

Пропала и была признана мертвой: в Тюмени выходили пенсионерку, которая жила в канализации

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как женщина оказалась на улице?

Пожилая женщина из Тюмени годами жила в канализации, брошенная родными и близкими — ее считали без вести пропавшей. Другую на улицу выгнала собственная дочь. Агентству URA.RU рассказали истории людей, которые пришли в кризисное отделение для женщин «Новая Надежда».

Пенсионерка в канализации

Заведующая отделением Анна Слинкина раскрыла историю 70-летней пенсионерки, которой вынужденно пришлось годами жить в канализации. Пожилая женщина потеряла советский паспорт и лишилась связи с родными. Ее более 20 лет считали без вести пропавшей, а затем уже признали официально умершей.

Женщине ампутировали ноги, но специалисты центра сами привели к ней ее родственников. Пенсионерка даже смогла увидеть свою престарелую маму незадолго до ее смерти.

Прогнала собственная дочь

Другая обратившаяся в кризисное отделение - Анастасию. Ее буквально прогнала из дома собственная дочь. Женщина получила обморожение стоп, а затем лишилась их после ампутации. Замкнутая и недоверчивая, она смогла заполучить для себя счастливый исход. Слинкина рассказала, что женщина в итоге устроилась на работу и даже впоследствии вышла замуж за военного. Анастасия решила пойти дальше — сейчас она, например, собирается пройти компьютерные курсы.

Слинкина также призналась, что в Тюмени большая часть женщин обращалась в их центр из-за проблем с домашним насилием.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Тюменской области врачи спасли 101-летнюю пенсионерку.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
95.03
0.52 104.87
0.42
Будьте осторожны с финансами: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 октя...

Последние новости

11:14
Актера Александра Збруева экстренно госпитализировали
10:59
В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтехранилище под Пермью
10:45
«Мало изучен»: ждать ли в России вспышки смертельного вируса Марбург
10:30
Пропала и была признана мертвой: в Тюмени выходили пенсионерку, которая жила в канализации
10:12
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для девятилетней Вики
9:55
Горелые машины и автоматные очереди: как педагоги покидали курское пограничье

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения