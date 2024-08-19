В Тюменской области врачи спасли 101-летнюю пенсионерку

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 24 0

У долгожительницы случился инфаркт миокарда.

В Тюменской области врачи спасли 101-летнюю пенсионерку

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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В Тюменской области врачам удалось спасти 101-летнюю пациентку, поступившую с острым инфарктом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения.

Пациентка, страдающая деменцией, чувствовала недомогание. Она покрывалась холодным потом, отказывалась есть и вела себя беспокойно. На второй день в скорую помощь поступил экстренный вызов.

«Бригада областной больницы № 23 провела ЭКГ и поставила диагноз — осложненный острый нижний инфаркт миокарда», — поделились в департаменте.

Фельдшеры стабилизировали состояние женщины, после чего ее доставили в Тюменскую областную клиническую больницу № 1. В отделении хирургии пациентке провели коронароангиографию и стентирование (расширение — Прим. ред.) артерии.

Сейчас долгожительница чувствует себя хорошо — ее уже выписали из больницы.

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