Против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

В Бельгии против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ

Против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ

Фото: Reuters/Yves Herman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В частности, экс-генсека НАТО обвиняют в срыве попытки предотвратить конфликт на Украине.

В Бельгии подали иск против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за участие в подготовке конфликта на Украине против России. Об этом сообщил истец — гражданин Франции Патрик Пазен — на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС. Он является исследователем украинского конфликта и автором книги о прямой ответственности Запада в его развязывании.

«Йенс Столтенберг принимал участие в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира», — уточняется в документе.

В документе содержатся сведения о том, что Столтенберг участвовал в подготовке Украины к конфликту с РФ. Там фигурирует и имя бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая, по его мнению, использовала Минские соглашения, чтобы затянуть старт конфликта и вооружить киевский режим.

Пазен также обвинил экс-генсека НАТО в том, что он солгал, когда обещал прекратить расширение Североатлантического альянса на Восток.

К тому же, отметил автор иска, Столтенберг саботировал попытку наладить международные отношения и предотвратить конфликт на Украине. В качестве примера Пазен привел неудачные переговоры НАТО с РФ в январе 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Рютте назвал приоритетное направление будущей работы НАТО.

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
95.03
0.52 104.87
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
Зеленский впервые прокомментировал потерю Угледара
21:32
Снимите розовые очки: эти диетические продукты не помогут похудеть
21:19
Издают жалобные стоны: для спасения косаток осталось мало времени
21:06
Директор «Ленкома» Марк Варшавер экстренно госпитализирован
21:02
«Катастрофа режима»: как потеря Угледара скажется на положении Зеленского
20:56
Против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Актер Александр Яцко о проявлении шестого чувства: «Я не могу разобраться»
«Нужно родиться»: Укупник рассказал об особенностях русского менталитета
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения