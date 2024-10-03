Против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ
В Бельгии против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ
Фото: Reuters/Yves Herman
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В частности, экс-генсека НАТО обвиняют в срыве попытки предотвратить конфликт на Украине.
В Бельгии подали иск против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за участие в подготовке конфликта на Украине против России. Об этом сообщил истец — гражданин Франции Патрик Пазен — на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС. Он является исследователем украинского конфликта и автором книги о прямой ответственности Запада в его развязывании.
«Йенс Столтенберг принимал участие в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира», — уточняется в документе.
В документе содержатся сведения о том, что Столтенберг участвовал в подготовке Украины к конфликту с РФ. Там фигурирует и имя бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая, по его мнению, использовала Минские соглашения, чтобы затянуть старт конфликта и вооружить киевский режим.
Пазен также обвинил экс-генсека НАТО в том, что он солгал, когда обещал прекратить расширение Североатлантического альянса на Восток.
К тому же, отметил автор иска, Столтенберг саботировал попытку наладить международные отношения и предотвратить конфликт на Украине. В качестве примера Пазен привел неудачные переговоры НАТО с РФ в январе 2022 года.
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