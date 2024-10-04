Гоар Аветисян рассказала о смерти брата: «Ему было 3,5 годика»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 30 0

Визажист Гоар Аветисян рассказала о смерти старшего брата Гарика

Гоар Аветисян рассказала о смерти брата: «Ему было 3,5 годика»

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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В день семейной трагедии визажист поделилась архивными фотографиями.

Визажист Гоар Аветисян рассказала о семейной трагедии — 32 года назад у нее умер старший брат.

«Моему родному брату Гарику было бы 35 лет… Если бы не несчастный случай. Нет ничего ужаснее, чем терять своих детей. Царство Небесное тебе, солнышко», — рассказала Гоар в личном блоге.

Большинство поклонников визажиста не знали об этой истории. Брату Гоар было 3,5 годика, когда после несчастного случая он получил ожоги, которые были несовместимы с жизнью. После смерти Гарика родители очень хотели мальчика, но родилась девочка — Гоар.

Описание изображенияФото мамы Гоар Аветисян вместе со старшими детьми. Instagram*/goar_avetisyan

«Я родилась через год… Братика звали Гарик, меня назвали Гоарик. Мама, ты сильно плакала, когда я родилась?» — написала Гоар.

Мать девушки честно рассказала ей, что после известия о рождении девочки долго плакала и ее успокаивали врачи, уверяя, что дочка сможет «заменить ей тысячу сыновей». Так оно и получилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названо место, где может находиться пропавшая дочь Успенской.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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