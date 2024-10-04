Разговоры о важном: о чем беседовал Путин с лучшими педагогами страны

Те, от кого напрямую зависит будущее страны — вышли на связь с президентом. Лучшие педагоги делились своими идеями, как расставить акценты, чтобы учеба стала более интересной. А президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что образование должно отвечать современным запросам. На что надо обратить особенное внимание — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Залы Гостиного двора превратились в учебные кабинеты — доски, книжные полки, оборудование. Все, разумеется, под стать событию. Здесь цвет нашего образования — финалисты конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». География — вся страна, от Дальнего Востока до новых российских регионов.

Учитель физики из Луганска Полина Попова впервые принимает участие в конкурсе — событие долгожданное и по-настоящему символичное.

«Мы имеем теперь право принимать участие в таких и не только таких, в различных конкурсах нашей великой России! Я рада, что мы стали частью России, мы так долго этого ждали!» — поделилась учитель математики и физики школы № 60 Луганска Полина Попова.

За учителя болеет вся школа.

«Она очень отзывчивая, очень добрая», — рассказала ученица 10 «А» класса школы № 60 Луганска Алина Фомина.

Сахалин, Петербург, Калуга — лучшие из лучших приехали не чтобы показать себя, поднять престиж профессии с одной стороны, с другой — обсудить общие проблемы.

«У нас это проблема большая — привлекать молодежь. Ближайший вуз в Иркутске за 90 километров», — рассказала директор школы № 12 города Усть-Илимска Иркутской области Татьяна Петрова.

Как важно решать проблемы и поддерживать учителей, дает понять президент, поздравляя педагогов с предстоящим праздником.

«Хочу поздравить всех, для кого дороги и значимы эти праздники. А это и сами педагоги, и ученики, и их семьи, родители, бабушки, дедушки, все, кто с теплотой и любовью вспоминает своих учителей. То есть, по сути, вся страна», — сказал российский лидер.

«Молодежь и дети», «Кадры» — это новые национальные проекты, которые должны создать плотную связку: школа-вуз-работодатель. И здесь учитель, наставник играет ведущую роль.

«Прямое общение с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие», — сказал президент.

Учитель литературы из Кемеровской области делится секретом, как отвлечь детей от гаджетов. Современные библиотеки, творческие кружки, встречи с писателями и поэтами.

«Мне бы хотелось обратить особое внимание на обновление школьных библиотек», — сказала педагог.

«Надо поддерживать библиотеки вообще по стране, и школьные библиотеки тем более. В том числе я попросил бы министерство обращать на это внимание и при ремонтах школ. Четыре тысячи с лишним у нас школ уже отремонтированы, и еще предстоит отремонтировать. Я бывал в таких школах, которые отремонтированы. Мне кажется, стандарт очень хороший. Во всяком случае, там, где я был, ясно, что мне стараются показать то, что получше, но все-таки после ремонтов эти школы выглядят совсем по-другому», — ответил Путин.

Встреча с президентом — это тоже разговоры о важном, которые начались не так давно. В 90-е в наших учебниках истории, многие из которых спонсировались из международных фондов, чего только не было.

«Не упоминали там почти о Сталинградской битве… Ну это странно, невероятно! У нас 27 миллионов человек, по последним данным, мы потеряли (в той битве. — Прим. ред.). Разумеется, если не будем помнить прошлого, у нас и будущего не будет», — подчеркнул российский лидер.

Конкурсы, премии, льготы, да и диалог с президентом — все это знаки особого внимания к важной профессии, что постепенно набирает популярность.

«Мы все любим детей, любим дело, которым занимаемся, все хотим сделать этот мир чуточку лучше. Раскрыть в каждом ребенке частичку добра», — сказала одна из участниц встречи с президентом.

Величайшие люди — от Конфуция до Корчака и Макаренко — были педагогами. Уже одно это говорит о том, сколько в этой жизни зависит от учителя. Человека, что, пожалуй, как никто другой влияет на наше будущее.