«Признать ответственность»: в МИД РФ призвали Запад вернуть Афганистану активы

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Лавров: Запад должен вернуть Афганистану незаконно присвоенные активы Кабула

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Runkel; 5-tv.ru

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Сергей Лавров выступил на заседании Московского формата консультаций, где обсуждаются меры скорейшего восстановления мира в этой стране.

Страны Запада должны вернуть Афганистану незаконно присвоенные активы Кабула, а также снять санкции. С таким заявлением глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что США игнорируют критику со стороны мирового сообщества и незаконно удерживают собственность другого государства.

«В очередной раз обращаемся к странам Запада с настоятельным призывом признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, снять санкционные ограничения и вернуть присвоенные активы Кабулу», — заявил дипломат.

Московский формат консультаций по Афганистану учрежден в 2017 году. Его главной целью является содействие продвижению процесса национального примирения и скорейшему установлению мира в этой стране. В консультациях принимают участие представители шести стран: РФ, Афганистана, Пакистана, Китая, Ирана и Индии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД РФ заявили о приглашении талибов* на заседание по Афганистану.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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«Признать ответственность»: в МИД РФ призвали Запад вернуть Афганистану активы

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