«Хотел взлететь выше»: поэт Осиашвили написал пророческую песню Добрынину

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 253 0

Поэт Симон Осиашвили написал пророческую песню для Добрынина перед смертью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Москве проходит прощание с известным композитором.

Припев песни «Все могло быть иначе» оказался пророческим для народного артиста РФ Вячеслава Добрынина. Об этом рассказал поэт-песенник Симон Осиашвили в беседе с 5-tv.ru во время прощания с артистом в Москве, куда пришли многие его коллеги.

По его словам, ушедший из жизни артист попросил Осиашвили написать песню, которую Добрынин хотел назвать «Все могло быть иначе».

«Он говорил, что, может, это будет его последняя песня», — сказал он Осиашвили.

Поэт-песенник долго не брался за работу, а затем написал припев, который получился пророческим.

«Там такие слова я написал: все могло быть иначе, я хотел взлететь выше, только жизнь дала сдачи, и я снова упал, но все вышло как вышло. Может это и финиш, но еще не финал», — процитировал слова из песни поэт.

Теперь Осиашвили жалеет, что написал эти строки.

«Когда Слава ушел, я подумал, что, может быть, как-то я напрасно эти слова написал. Да, действительно, финиш его жизни произошел, но финал его творчества не наступил. Песни его остаются с нами и будут жить долго-долго, потому что это настоящие, хорошие, душевные песни», — отметил Осиашвили.

Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет в одной из столичных клиник, его госпитализировали меньше недели назад с инсультом. Супруга подтвердила кончину певца.

Композитор и певец известен благодаря таким хитам, как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что говорят коллеги об умершем Добрынине. Работать с композитором считали за удачу все лучшие поэты-песенники.

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