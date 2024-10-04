«Чувствую себя прекрасно»: Збруев вышел на связь после новостей о госпитализации
Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг новые сообщения о госпитализации
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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Информация об удушье и экстренной госпитализации не подтвердилась.
Народный артист РСФСР Александр Збруев вышел на связь после известий о повторной госпитализации. Деятель культуры от первого лица опроверг известия об ухудшении в состоянии здоровья, появившиеся в ряде СМИ ранним утром в пятницу.
В беседе с «Абзацем» звезда советского и российского кино прояснил, что, вопреки наветам СМИ, чувствует себя вполне неплохо.
«Чувствую себя прекрасно», — заявил он.
Не все так однозначно?
Тем временем, сообщения «от первоисточника» и официальные заявления из театра, в котором долгие годы служит Збруев, расходятся. В пресс-службе «Ленкома», которому всенародный любимец отдал без преувеличения полвека, сообщили — утром актер действительно почувствовал себя плохо после перенесенной операции. Во избежание последствий врачи приняли решение «положить артиста на долечивание».
«Перенес операцию недавно. Почувствовал недомогание, слабость. Положили на долечивание», — сказали в театре агентству ТАСС.
Тем временем, по информации источника 5-tv.ru, актера доставили в больницу имени С. П. Боткина. Александр Збруев почувствовал себя плохо и пожаловался на одышку и недостаток воздуха. Испуганные коллеги передали артиста под наблюдение врачей.
Эта госпитализация — вторая для Збруева за последнее время. До этого журналисты писали, якобы народный артист перенес инсульт, но супруга Збруева, Людмила Савельева, множащиеся слухи опровергла. О деталях перенесенной деятелем культуры операции в ближайшем окружении не распространяются.
Исполнитель ролей в фильмах «Большая перемена» и «Ты у меня одна» Александр Збруев в феврале получил орден Александра Невского с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
В апреле 86-летний артист сыграл Ромео в адаптации пьесы Шекспира. Его партнершей стала 84-летняя Вера Майорова. Збруев признался, что роль ему доверил один небезызвестный эпатажный режиссер, но фамилии не назвал.
Врачи оказывали помощь и дочери артиста
В конце сентября сообщалось и о госпитализации дочери артиста. Наталья Збруева поступила в клинику с симптомами отравления — она выпила таблетки, после чего почувствовала себя плохо. Наталья появилась на свет во втором браке артиста с Людмилой Савельевой.
В школьном возрасте Наталья снялась в фильме «Если верить Лопотухину» режиссера Михаила Козакова. С тех пор карьера в кино наследницу знаменитой фамилии больше не манила.
От романа с Еленой Шаниной у актера есть дочь Татьяна, которой сейчас 23 года. Благодаря младшей дочери Збруев впервые стал дедом: его внук Лев родился в марте.
Ранее 5-tv.ru писал, что могло стать причиной второй экстренной госпитализации Збруева.
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