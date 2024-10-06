«Там 1500 роз»: сын Дубцовой ухаживает за возлюбленной с русским размахом

Наследник певицы балует девушку дорогими сюрпризами.

Возлюбленная сына певицы Ирины Дубцовой Артема Черницына показала интернет-пользователям, как молодой человек ухаживает за ней.

В социальной сети чемпионка по бальным танцам Тоня Худякова похвасталась, что по случаю ежегодного вечернего мероприятия во всех учебных заведениях США Черницын преподнес ей роскошный подарок — 1500 красных роз. Цветы с трудом уместились в багажник машины. Их девушка увидела, когда по просьбе возлюбленного пошла забирать посылку.

«Когда русский размах встречается с американской традицией. Тема меня попросил из багажника посылку забрать, а там 1500 роз», — сообщила Худякова.

Это не первый такой дорогой подарок для девушки. На ее 18-летие Черницын снял гигантский люкс с панорамными окнами в Вегасе, заказал сотни шаров, десятки роскошных букетов, два гигантских торта, подарил кольцо за полтора миллиона рублей и сводил ее на концерты певиц Камилы Кабельо и Дуа Липы.

К слову, отношения с Худяковой наследник Дубцовой рассекретил весной, когда девушка опубликовала их совместные фото. Знаменитость тут же отреагировала на кадр, написав «мои». Тем самым она одобрила выбор сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким дорогим подарком побаловала себя певица Ольга Бузова.

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