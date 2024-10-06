Мужчина умер в кресле у стоматолога в Подмосковной клинике

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 19 0

Пациенту сделали анестезию, однако что-то пошло не по плану.

Мужчина умер в кресле у стоматолога в Подмосковной клинике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчина скончался в стоматологической клинике после введения анестезии. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

В субботу, 5 октября, в Подмосковье произошла трагедия, в результате которой погиб 40-летний пациент. По данным собеседника, тело мужчины нашли в стоматологическом кресле без признаков насильственной смерти.

Согласно предварительным данным, после анестезии у пациента упали жизненные показатели, тогда врач принял решение о введении другого препарата. Однако желаемый результат достигнут не был — у мужчины отметили отрицательную динамику.

Врач незамедлительно приступил к массажу сердца, но ничего не изменилось, после этого вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть пациента.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, назначенная на 7 октября. Подмосковные ведомства взяли дело на контроль.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Люберцах нашли мертвым спортивного обозревателя Сергея Вильчинского.

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