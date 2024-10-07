Культурный код как вдохновение: на Неделе моды в Москве собрались кутюрье из 36 регионов РФ

Также свои работы представят больше 200 брендов из Бразилии, Китая, Индии, Коста-Рики, ЮАР и других стран.

Удобно и со вкусом — это одни из основных трендов в коллекциях одежды от российских дизайнеров. Свои бренды на Московской неделе моды презентовали десятки отечественных кутюрье.

Наряды, пропитанные национальными традициями, привезли модельеры из Владивостока, Якутска, Уфы, Омска, Мурманска и других городов. Для наших дизайнеров это шанс заявить о себе и познакомиться с творчеством иностранных специалистов.

Всего запланировано более 80 показов. О тех, кто сегодня диктует моду, расскажет корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Отечественные кутюрье перестали равняться на Запад. Вдохновением для многих теперь служит культурный код своей страны.

Оверсайз и женственные формы, последние модные тренды и винтаж смогла показать в одной коллекции дизайнер из Волгограда Алена Мусаева. На моделях — пиджаки не с мужского, с «дедушкиного» плеча.

«В коллекции на девушке в голубой блузе была надета жилетка моего дедушки, которую шила моя бабушка. В этой коллекции, грубо говоря, очень много винтажа, но уже современного», — говорит дизайнер из Волгограда Алена Мусаева.

Объемные струящиеся силуэты, украшения из жемчуга и стекла — именно так видят женственность дизайнеры с севера. Коллекция мурманского бренда называется «Царь-девица». За основу взята сказка Пушкина о Царе Салтане. Элегантные наряды помогают создавать художественно-народные промыслы.

«И со стрелецким кружевом у нас была коллаборация, и с этнографическим музеем Санкт-Петербурга, и с павловопосадскими платками я работала, и с оренбургскими… То есть я использую, конечно же, в своей работе как фактуры, как источник вдохновения…» — объясняет Александра Гапанович, дизайнер из Мурманска.

На Московской неделе моды ярко представлены и ультрасовременные тренды. Провокационная асимметрия, многослойность, минимализм, архитектурный крой помогут выделиться из толпы на улицах большого города.

Чтобы удивить зрителей, пришлось поработать и парикмахерам, и визажистам. Десятки стилистов помогают создавать уникальный образ. Прическа и макияж подчеркивают индивидуальность модели и концепцию всей коллекции. Работают по заранее заготовленным референсам.

О том, что Москва, пусть даже на неделю, стала модной столицей, говорят и иностранные дизайнеры. Они не просто знакомятся с российской модой — ищут партнеров.

«Конго надеется сотрудничать с Россией в модной индустрии и на этапе производства. В России есть огромное количество профессионалов. Нам нужно большое количество дизайнеров, закройщиков, тех, у кого есть большой опыт в производстве. Нам интересно узнать, как они работают», — говорит основатель Недели моды Конго Мари-Франс Идикайи.

На Московской неделе моды покажут свои коллекции не только российские дизайнеры. Пройдет 83 показа. До 9 октября свои работы представят больше 200 брендов из Бразилии, Китая, Индии, Коста-Рики, ЮАР и других стран.