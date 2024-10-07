В США назвали следующую возможную цель атак Израиля

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Экс-советник Байдена Келлог: аятолла Хаменеи может стать следующей целью ЦАХАЛ

В США назвали следующую возможную цель атак Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office

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У ЦАХАЛ есть все возможности, чтобы совершить задуманное, отметили в США.

Высший руководитель Ирана, аятолла Али Хаменеи, может стать следующей целью удара Армии обороны Израиля. Такое предположение высказал бывший советник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.

«Я думаю, он явно в списке целей Израиля… Когда они говорят, что будет больно, значит, будет больно», — сказал Келлог.

Он добавил, что сейчас Израиль всячески демонстрирует готовность начать бить по «более крупной цели» после того, как произошло ослабление ливанского шиитского движения «Хезболла» и радикального палестинского движения ХАМАС.

«Я думаю, что у Израиля есть все возможности, чтобы совершить задуманное, атаковать ядерные объекты Ирана», — предположил политик.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения.

Позднее, 17–18 сентября 2024 года в Ливане в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября страна объявила о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».

1 октября, Иран выпустил по Израилю более сотни баллистических ракет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не меньше 18 палестинцев погибли после удара Израиля по мечети в секторе Газа.

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