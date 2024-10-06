Не меньше 18 палестинцев погибли после удара Израиля по мечети в секторе Газа
Местные СМИ сообщают, что ЦАХАЛ также запустила ракеты по лагерю беженцев в городе Аль-Завайда.
Фото: www.globallookpress.com/Marwan Dawood
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В результате удара Армии обороны Израиля по мечети в центральной части сектора Газа погибли не меньше 18 палестинцев. Об этом сообщил телекомпания Al Jazeera в своем Telegram-канале.
«Число жертв нападения на мечеть, в которой проживали перемещенные лица, возросло до 18», — заявили журналисты телеканала.
Мечеть находилась в городе Дейр-эль-Балах и располагалась рядом с больницей.
Вместе с тем, израильские солдаты нанесли удар и по лагерю беженцев в городе Аль-Завайда. Там есть раненые.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения.
Позднее, 17–18 сентября 2024 года в Ливане в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы».
По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября страна объявила о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».
1 октября, Иран выпустил по Израилю более сотни баллистических ракет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-премьер Британии Борис Джонсон заподозрил Беньямина Нетаньяху в шпионаже.
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