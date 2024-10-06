Не меньше 18 палестинцев погибли после удара Израиля по мечети в секторе Газа

В результате удара Армии обороны Израиля по мечети в центральной части сектора Газа погибли не меньше 18 палестинцев. Об этом сообщил телекомпания Al Jazeera в своем Telegram-канале.

«Число жертв нападения на мечеть, в которой проживали перемещенные лица, возросло до 18», — заявили журналисты телеканала.

Мечеть находилась в городе Дейр-эль-Балах и располагалась рядом с больницей.

Вместе с тем, израильские солдаты нанесли удар и по лагерю беженцев в городе Аль-Завайда. Там есть раненые.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения.

Позднее, 17–18 сентября 2024 года в Ливане в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября страна объявила о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».

1 октября, Иран выпустил по Израилю более сотни баллистических ракет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-премьер Британии Борис Джонсон заподозрил Беньямина Нетаньяху в шпионаже.