«Ценим настрой на развитие отношений»: Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Лукашенко: Белоруссия ценит настрой Путина на развитие отношений двух стран

«Ценим настрой на развитие отношений»: Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Белорусский лидер пожелал коллеге из России здоровья и долголетия.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он подчеркнул ценность настроя Москвы на развитие отношений с Минском, а также выразил уверенность в открытии странами новых горизонтов. Поздравление Лукашенко обнародовано на сайте президента Белоруссии.

«Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета», — говорится в нем.

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Лукашенко также заявил, что в Белоруссии «высоко ценят последовательную твердую позицию Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений». По его словам, Минску и Москве удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества.

Белорусский президент пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, а также успехов в госдеятельности на благо россиян и самой России.

Главе государства 7 октября исполняется 72 года. Это уже 21-й день рождения Владимира Владимировича на высшем государственном посту.

В марте 2024 года Владимир Путин был избран на пост главы государства в пятый раз. Он победил на выборах с рекордным уровнем поддержки россиян. Более 87% — такой результат в его пользу отображался на табло ЦИК по итогам обработки 60% протоколов участковых избиркомов.

Как уже подчеркивал 5-tv.ru, для нашего народа он стал лидером, для недружественных стран — сильным политическим оппонентом, а для историков — центральной фигурой, олицетворяющей целую эпоху развития нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава государства Владимир Путин проведет день рождения на работе. На сегодня у президента уже запланированы встречи. При этом, вероятно, отметит праздник Путин в кругу своей семьи, как это происходит обычно.

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