«Лучший подарок»: Чуйков отметил 35-летие с Муцениеце на фоне слухов о расставании

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 53 0

Иван Чуйков отметил 35-летие с Агатой Муцениеце на фоне слухов об их расставании

«Лучший подарок»: Чуйков отметил 35-летие с Муцениеце на фоне слухов о расставании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Поклонники пары уже долгое время гадают, встречаются ли знаменитости.

Популярный актер и телеведущий Иван Чуйков отметил 35-летие в компании известной артистки Агаты Муцениеце после слухов об их расставании. О празднике и чудесном времяпрепровождении предполагаемый бойфренд звезды «Закрытой школы» рассказал в своем личном блоге.

После громкого разрыва с актером и коллегой Павлом Прилучным Агата решила больше не раскрывать подробностей своей личной жизни. Однако порой некоторые интересные факты все же «проскальзывают» в массы — почти все лето Муцениеце и Чуйков намекали на красивый роман, радуя поклонников совместными выходами в свет.

Вот только после неожиданно поползли слухи о расставании знаменитостей. Некоторые предполагали, что актриса вступила в новые отношения.

Несмотря на все разговоры, артисты отметили день рождения Чуйкова вместе. Звезда устроила для возможного избранника настоящий праздник — забронировала чудесный столик в ресторане с потрясающим видом на горы.

«Лучший подарок — самый лучший вид. Это все Агата», — заметил ведущий.

Муцениеце также преподнесла актеру необычный и шутливый подарок — она вручила Чуйкову крем от морщин. А артист со смехом подчеркнул, что Агата не понаслышке знает, что такое 35 лет.

Знаменитости вместе отметили день рождения Чуйкова Иван Чуйков отметил день рождения с Агатой Муцениеце. Instagram*/chyikov

Затем у пары произошла небольшая заминка с кусочком праздничного торта. Иван только с третьего раза смог задуть свечу. Но актриса посчитала это хорошим знаком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто сумел завоевать сердце Агаты Муцениеце.

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