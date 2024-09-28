В новый закон о такси могут внести изменения

Задирать ценник на такси в часы пик и непогоду могут запретить. Также в планах пересмотреть правила, вступившие в силу только в этом месяце. Новые стандарты усложнили работу водителям, а также отразились на доступности для пассажиров. Что еще изменится, а главное, когда, рассказал корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов.

500 рублей за пять минут в пути. С 1 сентября цены на такси подросли, а ждать машину приходится дольше. Застраховать пассажира, зарегистрироваться в официальном реестре, предоставить все справки, да еще и машину подогнать под все стандарты. Сентябрьские нововведения в законе о такси ударили по тарифам. В часы пик цены втрое выше. Еще больше стоимость поездки в непогоду.

Стоит машина в парке или курсирует по городским улицам — кажется, для агрегаторов это не важно. Их логика сейчас абсолютно понятна. Как только с неба падает первая капля дождя, так спрос, наоборот, взлетает до небес. И ладно, если так, иногда цены, и вовсе, можно назвать космическими.

Например, такси из центра Москвы до аэропорта Домодедово в час пик обойдется как билет на самолет до столицы Урала — Екатеринбурга.

«Мы понимаем, что цены растут, и мы выходим на линию, поймать эту самую высокую цену», — объясняет таксист Денис Мальсагов.

Совладелец таксомоторного парка Сергей Поздняков объясняет: сами водители цены не устанавливают, все дело в агрегаторе, который меняет алгоритмы так, как это нужно ему.

«Дают посетителю счет, он его внимательно смотрит. А там „прокатило пять тысяч“. Он официанта спрашивает, что это, а тот отвечает „не прокатило“. Вот так и формируются цены на такси наши агрегаторы», — говорит совладелец таксомоторного парка Сергей Поздняков.

Чтобы это урегулировать, уже готов проект поправок в закон о такси. Во-первых, предлагается запретить агрегаторам повышать тарифы во время чрезвычайных ситуаций и плохой погоды. Впрочем, многие таксисты уверены: такие изменения вызовут больше проблем. Водители в дождь и снег просто откажутся работать.

«Ну кто хочет стоять за 300 рублей три часа в пробке, ну даже за 600 рублей, образно говоря? Среднюю сумму я называю, которую платит человек за поездку по Москве», — говорит представитель общественного совета по развитию такси в Московской области Кожоназар Маткасымов.

Во-вторых, остановить рост цен на такси, как считают в Минтрансе, поможет ряд послаблений для водителей. Сейчас шоферам на личном авто тяжело получить разрешение и перевозить людей легально. Нужно соответствовать жестким стандартам. Помимо ОСАГО, оформить специальную страховку для пассажиров, подготовить десятки справок и документов, зарегистрироваться в региональном реестре.

«У нас там пошел отток водителей уже до 50%. Уходят водители, уменьшается предложение, растет цена. По некоторым регионам мы получили рост стоимости поездок в два раза», — говорит директор управляющей организации сервиса заказа такси Максим Шушарин.

А еще агрегаторы требуют, чтобы машины были определенного цвета, а это — дополнительные расходы. В Минтрансе предлагают сделать это условие необязательным. И уже это, уверены эксперты, в разы снизит издержки водителей.

При этом, фонарь на крыше и так называемые «шашечки» по бокам оставят как опознавательные знаки такси. Также в профильном ведомстве предлагают упрощенную схему предрейсового контроля. К примеру, путевые листы перейдут в онлайн формат.

«Человеку важна сама транспортная мобильность. Он должен выйти из своего дома и попасть на работу, например. Как он это сделает? Это должно быть эффективно», — говорит заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко.

Если ослабить требования для легальной перевозки пассажиров, водителей станет в десятки раз больше. Закон о такси могут скорректировать уже этой осенью. И если поправки вступят в силу, есть все шансы, что в декабре новогодние тарифы станут ниже.