«Стройным себя не помню»: Жуков объяснил причину своего лишнего веса

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 16 0

Певец Сергей Жуков перестал сбрасывать вес после принятия стероидов

«Стройным себя не помню»: Жуков объяснил причину своего лишнего веса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Лидер группы «Руки Вверх» с юности старался похудеть.

Знаменитый российский певец Сергей Жуков намеренно прекратил заниматься спортом. Он предпочел оставить физические нагрузи, страдая при этом от лишнего веса. Об этом артист рассказал в эфире программы на федеральном канале.

Много лет лидер группы «Руки Вверх» находился в процессе непрерывного похудения, стремясь таким образом окончательно попрощаться с ненавистными килограммами. Как объяснил артист, свою «борьбу» он начал в очень юном возрасте — рано стал прикладывать невероятные усилия, направленные на поддержание формы и здоровья.

Однажды певец решил поэкспериментировать. Он нередко прибегал к необычным способам и диетами, а в новый раз захотел попробовать стероиды, чтобы поскорее набрать мышечную массу. Только вот внезапно Жуков столкнулся с печальной проблемой — ему стало сложно играть на пианино.

В итоге артист окончательно завязал со спортом.

«Все это превратилось в лишний вес. С тех пор я себя стройным не помню», — признался Жуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков чуть не умер из-за пупочной грыжи.

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