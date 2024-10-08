«Жить до 150 лет»: доктор Мясников раскрыл простые секреты здоровья и долголетия

По этим принципам живет и сам врач.

Доктор Александр Мясников раскрыл секрет, как ему удается в свои 71 оставаться таким молодым и активным. В беседе с изданием aif.ru он рассказал о своих жизненных принципах и дал полезные советы всем желающим долго жить и сохранять здоровье.

Знаменитый врач отметил, что, в первую очередь, нельзя пренебрегать достижениями современной медицины и отказываться от лекарств в пользу народных средств. Именно благодаря лекарствам продолжительность жизни на планете несоизмеримо возросла.

Однако, у медали всегда две стороны. Многие люди забывают о необходимости укреплять свой естественный иммунитет, а также следить за уровнями холестерина, сахара и другими показателями организма.

Также специалист отметил, что не стоит гнаться за идеальной внешностью и понапрасну изнурять свой организм диетами. Вместо этого он рекомендует правильно и сбалансировано питаться — тогда уровень гормонов, регулирующих обмен веществ, аппетит и толщину жировой прослойки, всегда будет в норме.

«Диета должна быть разумной, в стиле обычной средиземноморской. Около 2000 ккал в день с упором на овощи, фрукты — по полкило того и другого, обязательно продукты из цельных зерен, умеренное количество молочных продуктов, рыба, бобовые», — поясняет доктор.

Помимо этого, врач подтвердил знаменитое утверждение о том, что три чашки кофе в день укрепляют сердце. Все дело в том, что кофе содержит около 700 различных полезных микроэлементов, благодаря чему положительно влияет на организм.

Также Мясников посоветовал больше двигаться, а в особенности ходить. Правда, распространенная норма в десять тысяч шагов в день, по мнению доктора, слегка преувеличена. Для поддержания тонуса достаточно и семи тысяч — более того, это количество предотвращает развитие депрессии и деменции. К тому же, вопреки распространенному мифу, ходьба не влияет на работу суставов. Проблемы с ними возникают из-за бега, вредной еды и лишнего веса.

Здоровье детей также требует пристального внимания. Настоятельно рекомендуется сделать ребенку все необходимые прививки, однако многими болезнями лучше переболеть в начальной школе, чтобы в старших классах иметь хороший иммунитет и не пропускать занятия. Очень важно не допускать избыточного веса ребенка, а также обеспечить ему умеренные физические нагрузки и закалку (она, кстати, полезна не только детям, но и взрослым).

«Для меня очень важно хранить в себе мальчишку и верить, что ты будешь жить до 150 лет. Неважно, когда на самом деле ты умрешь, но когда ты настроен на 150 лет, то и живешь как молодой. А когда настроен на 70, понимаешь, что скоро пенсия да болезни, сам себя настраиваешь на сокращение жизни», — подытожил Мясников.

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