«Могут травмировать органы дыхания»: врач раскрыла неожиданную опасность глистов

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 54 0

Гастроэнтеролог Морозова: слабость и усталость являются симптомами глистов

«Могут травмировать органы дыхания»: врач раскрыла неожиданную опасность глистов

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Паразиты воздействуют на органы желудочно-кишечного тракта.

Гельминты — паразитические черви или же «глисты» — оказывают многостороннее влияние на организм человека. Инфицированный может испытывать недомогание, слабость, невротические состояния, расстройства сна и аллергические реакции. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.

Эксперт объяснила, что заражение зачастую происходит при употреблении сырых или продуктов, не прошедших полноценную термическую обработку. Кроме того, опасен может быть контакт с загрязненной почвой, домашними животными и инфицированным человеком.

«Гельминты поражают в основном органы желудочно-кишечного тракта (кишечник, печень, желчные пути), но могут травмировать органы дыхания, кровообращения, нервную систему», — поделилась специалист.

В группах риска находятся дети младшего возраста, а также работники сферы животноводства и ветеринарии.

Глисты приводят к недомоганию и слабости, учащаются невротические состояния, усугубляется расстройство сна. Также могут возникнуть аллергические реакции и анемия. Порой происходит механическое раздражение или повреждение кишечника и других органов. При кишечных гельминтозах часто начинаются нарушения пищеварения и аппетита, а также снижается масса тела.

«Гельминтозы характеризуются схожими клиническими проявлениями (слабостью, желудочно-кишечными расстройствами, аллергическими реакциями), у детей гельминтозы оказывают разностороннее действие на организм, отрицательно влияя как на физическое, так и на нервно-психическое развитие, что требует своевременной диагностики и лечения этих заболеваний», — подчеркнула врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, помогут ли тыквенные семечки избавиться от глистов без таблеток.

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