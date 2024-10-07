Оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин будет похоронен 9 октября

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 30 0

В последние годы он занимал должность заместителя генерального директора по хирургии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. Е. И. Чазова.

Оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин будет похоронен 9 октября

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Похороны кардиохирурга Рената Акчурина пройдут 9 октября на Троекуровском кладбище в Москве. В этот же день в десять утра состоится церемония прощания с легендарным врачом, которую было решено провести в Институте клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова. Об этом сообщает издание KP.RU.

Кардиохирург, скончавшийся 6 октября в возрасте 78 лет, в первую очередь был знаменит тем, что в ноябре 1996 года провел рискованную операцию на открытом сердце тогдашнему президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину. Хирургическое вмешательство проводилось всего за несколько дней до второго тура президентских выборов, когда после пережитого сердечного приступа президенту экстренно понадобилось провести аортокоронарное шунтирование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер исполнитель роли депутата Наливкина — актер Андрей Неретин.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
«Стройным себя не помню»: Жуков объяснил причину своего лишнего веса
17:02
Божья кара или статья УК: чем грозит изготовление бриллиантов из праха усопшего
16:50
Поставлялось с Запада: ВСУ применили химическое оружие в курской Судже
16:41
«Ошалели от вседозволенности»: раскрыт план Киева по захвату Курской АЭС при вторжении в РФ
16:34
Более 21 тысячи боевиков, 136 танков: ВС РФ продолжают вытеснять противника из Курской области
16:25
В Серпухове произошла смертельная авария с участием более 10 машин

Сейчас читают

Технологии есть — аналитики не надо: армия США неохотно извлекает уроки из СВО
«Это человек, который навсегда»: режиссер Войтинский о последней роли Мадянова
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения