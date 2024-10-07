Оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин будет похоронен 9 октября

Похороны кардиохирурга Рената Акчурина пройдут 9 октября на Троекуровском кладбище в Москве. В этот же день в десять утра состоится церемония прощания с легендарным врачом, которую было решено провести в Институте клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова. Об этом сообщает издание KP.RU.

Кардиохирург, скончавшийся 6 октября в возрасте 78 лет, в первую очередь был знаменит тем, что в ноябре 1996 года провел рискованную операцию на открытом сердце тогдашнему президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину. Хирургическое вмешательство проводилось всего за несколько дней до второго тура президентских выборов, когда после пережитого сердечного приступа президенту экстренно понадобилось провести аортокоронарное шунтирование.

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