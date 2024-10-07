ВС РФ установили флаг в освобожденном поселке Желанное Второе

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 20 0

Бойцы ВС РФ установили флаг в освобожденном поселке Желанное Второе в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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ВСУ понесли большие потери.

Бойцы Вооруженных Сил Российской Федерации ВС РФ установили флаг страны на крышу здания в освобожденном поселке Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили «Известия».

По сообщению Минобороны России, 5 октября подразделения Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Желанное Второе. Этот успех стал результатом проведенной боевой операции, во время которой было также отражено три контратаки ВСУ. В ходе боев армия Незалежной понесла значительные потери — до 755 боевиков было уничтожено.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву на парад 9 Мая.

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