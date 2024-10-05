Премьер-министр Словакии приедет в Москву на парад 9 Мая

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Роберт Фицо изъявил желание посетить парад Победы в 2025 году в Москве

Премьер-министр Словакии приедет в Москву на парад 9 Мая

Фото: Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

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В следующем году исполняется 80 лет со дня Победы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву, чтобы присутствовать на Параде Победы 9 мая 2025 года. Политик не считает, что нынешняя ситуация в мире должна как-то отразиться на дне празднования освобождения от фашистской Германии.

«Я думаю, что поеду, почему я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?» — заявил Роберт Фицо.

В следующем году исполнится 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Такую дату нельзя оставить без внимания, а помня о страшных ошибках прошлого столетия, можно избежать повторения в нынешнем.

Роберт Фицо подчеркнул, что остановить его никто из политиков Запада не сможет. Он отметил, что мир наступил именно благодаря Советскому Союзу, а, значит, и современной России, благодаря храбрости жителей страны. Поэтому, несмотря ни на что, он обязан быть в этот день в недружественной для Европы в нынешнем веке стране.

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