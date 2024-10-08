Киану Ривз чуть не погиб во время автогонок

Актер Киану Ривз едва не погиб во время гонок серии Toyota GR Cup Series в США, поскольку потерял управление над своим автомобилем. Об этом сообщает издание Page six.

Увлекающийся на протяжении многих лет авто- и мотогонками Ривз принял участие в соревнованиях на автодроме Indianapolis Motor Speedway в Индиане. Это — один из самых известных автодромов США.

Все шло хорошо, пока на девятом круге на крутом повороте машина 60-летнего актера не вылетела с гоночной полосы и не оказалась на газоне. Ривз чудом избежал столкновения с соседней машиной и не пострадал.

Несмотря на это, он продолжил соревнования, но дошел к финишу только 25-м. Всего в гонке принимали участие 35 человек.

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