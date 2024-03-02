Обратная сторона медали: правда ли коллаген так полезен для здоровья

Что важно знать об этом веществе?

Одним из основных веществ в нашем теле является коллаген. Именно он составляет основу сухожилий, костей, хрящей и прочих соединительных тканей.

Более того, из него формируются глаза, легкие, сосуды. Он образует внеклеточную среду, в которой находятся клетки, а также осуществляется информационная и питательная связи.

Именно коллаген поддерживает организм в состоянии постоянства. Это самый распространенный среди млекопитающих белок, содержание которого в организме может доходить до 45%.

В природе он встречается довольно редко, например, полностью отсутствует у растений, а среди животных обнаружен только у использующих кислород. Скорее всего, многим коллаген, в первую очередь, известен благодаря тому, что именно из него производят желатин, однако он также активно применяется в косметологии.

Им увлажняют кожу, обрабатывают волосы и принимают внутрь для улучшения состояния мышечной ткани и хрящей. Впервые о полезных свойствах коллагена заговорили в 1930-х.

В исследования было вовлечено огромное количество именитых советских и мировых ученых. В НИЦ Московской Медицинской Академии имени И. М. Сеченова даже был организован Отдел коллагеновых препаратов и изделий, а за рубежом вещество изучало более пяти нобелевских лауреатов, среди которых такие именитые специалисты, как Фрэнсис Крик, Лайнус Полинг, Александр Рич, Ада Йонат и Вилеайнур Рамачандран.

На диете из костного бульона, содержащего коллаген, сидят звезды мирового масштаба. Коллаген даже используется в фотографии — он является основой для фотографического желатина, который образует фотографическую эмульсию.

Это вещество, нанесенное на фотопленку, как раз-таки и является светочувствительным слоем, благодаря которому и удается получить изображение.

Однако, если копнуть чуть глубже, выяснится, что несмотря на все свои плюсы, коллаген может быть не только полезен, но и губителен для организма. 5-tv.ru решил изучить вопрос и понять, чем грозит его бездумное употребление.

Обратная сторона медали

В первую очередь стоит понять, какие проблемы со здоровьем способен вызывать коллаген. Так, например, избыточное образование и накопление коллагена может привести к фиброзу (разрастанию плотных соединительных тканей) и склерозу (полному замещению тканей организма соединительными тканями).

То есть его становится слишком много, он становится слишком жестким, а организм в нем не нуждается. Ему необходим более мягкий, более гибкий белок.

Такой избыток может привести к страшным последствиям, вроде деформации органов или циррозу печени. Если избыток коллагена наблюдался в процессе заживления ран, на месте очага образуются рубцы и шрамы.

Помимо этого, коллаген участвует в образовании тромбов. Кстати, чтобы защитить свой организм от тромбов, нужно как можно чаще двигаться, даже во время сидячей работы или перелетов в самолете, пить больше воды и пользоваться специальными компрессионными чулками.

На фоне коллагенозов — болезней, связанных с коллагеном — могут также проявлять себя артрит, ревматизм, дерматомиозит и прочие недуги, перетекающие в хронические. Более того, добавки с коллагеном могут вызывать аллергическую реакцию и проблемы с ЖКТ.

Дефицит же коллагена также не несет за собой ничего хорошего. Он становится причиной таких наследственных заболеваний, как латиризм (сильная разболтанность суставов, которая становится причиной частых вывихов), синдром Элерса-Данлоса, несовершенный остеогенез (также известный, как «болезнь стеклянного человека»), врожденный рахит, болезнь Марфана и многие другие страшные недуги.

Главная опасность нехватки коллагена — заболевания, связанные с ним, передаются по наследству. А мутировавшие гены являются доминантными, то есть с большей долей вероятности передадутся будущим поколениям.

А так ли он полезен?

Но как обезопасить себя от страшных последствий при использовании препаратов и средств на основе этого вещества? В первую очередь — не занимайтесь самолечением.

Принимать любые вещества стоит только после консультации с врачом, который решит, а нужны ли они вам. Ведь на самом деле в коллагене практически нет полезных веществ.

В отличие от многих других белков, коллаген не содержит в себе всех незаменимых аминокислот, в которых нуждается человек, а поэтому считается неполноценным белком низкого качества. Обычный стакан молока способен дать организму столько же полезных веществ, сколько дает коллаген.

Более того, вещество в капсулах не пополняет его запасы в организме. Коллаген из таблеток сначала должен быть переработан организмом.

И лишь после этого начнется выработка новой порции белка. Таким образом, организм выполняет двойную работу и сильнее изнашивается.

Не только вред

Однако, положительный эффект от приема коллагена все же есть. Исходя из ряда исследований, этот белок влияет на рост мышечной массы, снижает жесткость артерий и уровень холестерина.

Прием коллагена также снижает риск болезней сердца. Некоторые врачи говорят о положительном влиянии вещества на болезнь акне, однако точного подтверждения этому нет.

Также специалисты отмечают, что умеренный прием коллагена с 30 лет способствует профилактике старения. Он помогает бороться с растяжками и проявлениями варикоза, однако назначать его должны только квалифицированные врачи: терапевты, эндокринологи или нутрициологи.

Как правильно принимать

Перед приемом рекомендуется сдать анализы на ферритин — белок, уровень которого повышается при воспалении. Показатель должен быть 75-77.

Также стоит проверить содержание витамина D — его уровень должен быть в районе 60–80 нг/мл. Если организм в хорошем состоянии, то и эффект от приема коллагена будет намного выше.

А если у вас анемия, коллаген будет расходоваться на восстановление белка. Принимают добавку строго натощак, желательно, за полчаса до еды, в дозировке 10-15 граммов.

Лучше всего наш организм усваивает гидролизованное вещество, а не капсулы из желатина, однако, жидкий коллаген обладает не самым приятным вкусом. Помочь вам могут различные вкусовые добавки, к примеру, можно сделать овощное или фруктовое смузи.

Очень важно на время приема добавки сократить потребление сахара. Дело в том, что сахар — главный разрушитель коллагена.

Под его влиянием волокна белка склеиваются, что приводит к нарушениям соединительной функции. Также важно следить за уровнем в организме витамина С.

Недостаток аскорбиновой кислоты не даст коллагену образовать плотную структуру, из-за чего он разрыхлится. Такое состояние приводит к цинге — заболеванию, при котором у человека происходят внутренние кровотечения и выпадают зубы.

Не ведитесь на уловки

Пытаясь нажиться на полезных свойствах коллагена, многие производители открыто врут покупателям об эффективности их продукции. Так, например, средства на основе коллагена «растительного происхождения» являются обычной обманкой, ведь как уже упоминалось в начале — растения не содержат этот белок.

Также сомнительной эффективностью обладают различные косметические средства на основе коллагена. Кремы, шампуни, биологически активные добавки и прочее вряд ли помогут вам добиться того или иного результата и вот почему: молекула белка очень длинная, поэтому она просто-напросто не всасывается через кожу.

На замену таблеткам

Учитывая все перечисленные плюсы и минусы, лучше всего остановить свой выбор на самом безобидном и сбалансированном способе получения коллагена — на правильном питании. В большом количестве коллаген содержится в курином бульоне, яичных белках, желатине, курице, говядине, рыбе и морепродуктах.

А выработке «белка молодости» способствуют фрукты и овощи, в которых содержатся аминокислоты и витамины, необходимые для синтеза. Особенно среди них выделяются цитрусовые, черная смородина, земляника, морковь, брокколи, красный перец, листья салата, орехи и бобовые.

Выводы

Коллаген — один из важнейших компонентов нашего организма, но практически любые его отклонения от нормы могут привести к тяжелым, а порой и непоправимым последствиям. Никто не отрицает полезных свойств этого белка, однако не стоит слепо верить тем, кто призывает горстями пить различные БАДы и использовать разнообразные средства.

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