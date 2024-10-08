«Я был в аду»: отец пострадавшей от нападения собак в Якутии о случившемся

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 37 0

Отец пострадавшей от стаи собак в Якутии: администрация не отстреливает животных

Фото, видео: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Местные дети боятся выходить на улицу из-за разгуливающих вокруг бродячих животных.

Отец девочки, которая серьезно пострадала от нападения стаи бродячих собак в якутском поселке Чульман Нерюнгринского района, рассказал, что рост бездомных животных в регионе никто не контролирует.

«Я вчера побывал в аду. Реально, я был в аду. Это очень страшная трагедия. Администрация в силу того, что существуют определенные законы, ничего кардинально, я имею в виду отстрел, регулирование численности этих бешеных собак, сделать не может», — заявил Валерий Кашуба.

По словам местных жителей, бездомные собаки уже давно стали огромной проблемой для поселка. Дети боятся выйти из подъезда, потому что вокруг ходят бродячие собаки.

«Будет осуществлена проверка и приняты меры по признанию животных агрессивными, помещению их в пункт временного содержания и дальнейшему умерщвлению безболезненным, гуманным способом», — в беседе с журналистами сообщила и. о. начальника районного управления ветеринарии Маргарита Клименко.

Накануне в населенном пункте стая из более чем десятка собак набросилась на 12-летнюю школьницу. Ребенка госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, животные буквально содрали с нее скальп. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бродячие собаки напали на пятилетнего мальчика в Подмосковье.

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