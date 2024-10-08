Гибель российских альпинистов в Непале: что известно о трагедии

Их тела пока не могут поднять из пропасти, поскольку вертолет просто не может приземлиться на этом месте.

Трагедия с россиянами в Непале: сегодня стало известно, что пятеро наших соотечественников погибли при восхождении в Гималаях. Группа перестала выходить на связь с воскресенья, 6 октября. Сегодня вертолет поисковой группы обнаружил тела. Они находятся на высоте более семи тысяч метров. Специалисты предполагают, что экстремалы сорвались со склона. Корреспондент «Известий» Максим Облендер поговорил с теми, кто тоже должен был штурмовать эту вершину.

Это последние фото российских альпинистов. На фоне та самая — Дхаулагири. В переводе с санскрита — Белая гора. Но опытные альпинисты прозвали сложнейший восьмитысячник Гималаев «людоедом». Смертность при восхождении — 16%, погибает каждый седьмой экстремал.

К покорению седьмой по высоте горы в мире группа готовилась задолго. Дорогостоящее оборудование, каждая путевка стоила от двух до трех тысяч долларов. Опытные инструкторы Александр Душейко — мастер спорта международного класса, Валерий Шамало — кандидат в мастера спорта.

Именно Валерий уцелеет, а вся группа погибнет. Альпинисту стало нехорошо, смутили погодные условия (сильный ветер), да и выдвинулись поздно. Об этом он нам рассказал сам.

«Мне показалось, что склон крутой и опасный, на нем трудно задерживаться, сильный порывистый ветер может сбить с ног. Я сказал ребятам, что опасаюсь идти в таких условиях, что на вершине надо быть сильно раньше, чем в сумерках, потому что я опасаюсь ночного спуска», — рассказал альпинист Валерий Шамало.

В шесть утра группа вышла из высотного лагеря штурмовать вершину, но к 11-ти перестала выходить на связь. Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, предположительно, сорвались с высоты около 7600 метров.

«Южная часть этой горы вообще неприступна для восхождений. Главное правило безопасности в горах — правильно выбирать сезон для похода. Как я узнаю из последних новостей, на склоне была неблагоприятная погода для восхождения», — говорит организатор туристических походов Александр Букунов.

Ранее группа не поднималась на эту гору — там очень много снега, хотя по видео из соцсетей погибших даже такие преграды им были нипочем. Может поэтому, а может потому, что каждый килограмм лишнего веса на такой высоте утяжеляется в разы, решили идти без кислородных баллонов.

Возможно, именно горная болезнь — кислородная гипоксия и давление — стали причиной срыва. Один участник группы мог утянуть за собой остальных. Похожие падения в Гималаях не редкость.

В непальской компании-организаторе восхождения гибель альпинистов подтвердили. У погибших остались жены и маленькие дети. Вдова Владимира Чистикова рассказала — муж говорил о плохой погоде. Несмотря на высокую стоимость путевки, несколько человек отказались подниматься.

«Это какая-то организация, их было больше десяти человек, сначала долго не было погоды и потом четверо пошли вниз, не дождались, а они (остальные. — Прим. ред.) подождали несколько дней потом девять начали восхождение», —говорит жена погибшего альпиниста Елена Чистякова.

Тела россиян пока не могут поднять из пропасти. Их обнаружили с вертолета, но сесть в горах просто негде, поэтому сейчас прорабатывают вопрос с экспедицией. Кто за нее будет платить — тоже неясно. Компания, которая организовала восхождение, пока комментариев не дала.