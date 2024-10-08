Суд отпустил из-под домашнего ареста блогера Портнягина

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 30 0

Бизнесмен уже вернулся к трудовой деятельности.

Суд отпустил из-под домашнего ареста блогера Портнягина

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тверской районный суд города Москвы отпустил из-под домашнего ареста блогера Дмитрия Портнягина, которого обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения Портнягину на запрет определенных действий, продлив срок на два месяца, до 10 декабря, установив ему определенные запреты.

Сторона защиты блогера была удовлетворена исходом дела, хотя оно по-прежнему находится в процессе. Как указали адвокаты, Портнягин вернулся к трудовой деятельности и активно занимается бизнесом. По их мнению, в уголовном деле нечего расследовать.

Автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест 15 апреля 2024 года. Его обвиняют по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств».

Не дожидаясь решения суда, Портнягин заявил, что намерен воспринимать этот арест как отпуск. Время он пообещал провести с семьей, на даче. Однако в июне ему продлили арест до 10 октября.

В начале августа задержали и супругу Портнягина Екатерину. Ее заподозрили в даче взятки в крупном размере. Жене бизнесмена бессрочно выписали запрет на определенные действия.

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