«Чеснок в носу не поможет»: врач опроверг популярные мифы о лечении ОРВИ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Терапевт Кондрахин: дыхание над картошкой и чеснок в носу не победят вирус

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Несмотря на развитие фармацевтики, народные средства борьбы с простудой остаются крайне популярными. Однако стоит ли доверять бабушкиным снадобьям в XXI веке?

Популярные народные средства борьбы с простудой, такие как дыхание над горячей картошкой или засовывание в нос зубчиков чеснока, не спасут от вирусной инфекции. Точно так же бесполезно закапывать в нос луковый сок и парить ноги в тазу с кипятком. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Все перечисленные методы не имеют никакой доказательной базы. Парить ноги, дышать над картошкой и другие подобные манипуляции — это не то, что поможет от болезни. Например, дыхание над картошкой — это, по сути, физиотерапия, которая прогревает пазухи носа и дает влажность. Не более того. На вирус это никак не влияет», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что дыхание над картошкой может разве что благотворно повлиять на само дыхание. При этом воздух не должен быть слишком горячим, иначе может случиться спазм бронхов.

В свою очередь прогрев ног в горячей воде поможет улучшить кровообращение в организме и облегчить течение болезни, но не победить ее, отметил Кондрахин.

«Когда мы прогреваем ноги, мы улучшаем кровообращение в нижнем отделе тела и легче переносим простуду. Но нельзя сказать, что это поможет победить вирус. Это дает лишь некоторое облегчение для организма», — пояснил врач.

Засовывание в нос долек чеснока или закапывание протертого лука и вовсе может вызвать ожог слизистой, так как в этих овощах содержится большое количество кислот и раздражающих слизистую веществ. При этом на вирус эти средства опять же не окажут никакого влияния.

По словам врача, лук и чеснок действительно вносят свой вклад в борьбу с простудой, но только если принимать их по прямому назначению — внутрь в качестве пищи. Оба овоща содержат большое количество витамина С, кроме того, чеснок эффективно борется с бактериями в кишечнике.

«Напрямую на вирус чеснок не действует, но его агрессивный вкус, горечь, а также содержащиеся в нем кислоты и фитонциды вызывают ответную реакцию организма. В результате активизируются интерфероны, повышается устойчивость организма к вирусу. То есть раздражающий эффект чеснока приводит к защите организма. А засовывать его в нос — это абсолютно не работает», — заключил Кондрахин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему опасно дышать над картошкой при простуде.

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