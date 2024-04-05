Осложнения и ожоги: почему опасно дышать над картошкой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Педиатр Шабатура: ингаляция горячим паром может вызвать отек слизистой

Осложнения и ожоги: почему опасно дышать над картошкой

Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig

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При появлении насморка родители очень часто сажают детей делать ингаляцию. Только вот не всегда этот способ помогает в лечении, порой даже делает хуже.

До появления специальных устройств для ингаляции при острых респираторных инфекциях (ОРИ) и бронхите назначали ингаляции с использованием горячего пара, картошки и травяных отваров, чтобы разжижить слизь в носоглотке. Однако педиатр Юлианна Шабатура рассказала, что этот метод может нанести большой вред здоровью и вызвать серьезные побочные эффекты. Об этом она сообщила изданию Газета.ру.

Горячий пар при вдыхании может стать причиной отека слизистой дыхательных путей, а также вызвать спазм, который приведет к нарушению дыхания. По словам специалиста, большинство родителей не смогут оказать правильную медицинскую помощь в данной ситуации.

«ОРИ у детей часто протекает с повышением температуры тела. В этом случае ингаляции горячим паром могут лишь усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений. Кроме того, это грозит ожогами слизистой дыхательных путей и кожи. А травяные сборы способны привести к острой аллергической реакции», — отметила врач.

Такие ингаляции категорически противопоказаны при гнойных выделениях из бронхов или носа, а также при регулярных носовых кровотечениях.

Педиатр подчеркнула, что при первых признаках заболевания у ребенка необходимо вызвать врача и следовать его рекомендациям. Если специалист назначил ингаляции — пользоваться небулайзерами.

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