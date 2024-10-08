Путин предложил ввести в СНГ звание «Город трудовой славы»

Президент РФ Владимир Путин на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) предложил учредить на территории объединения звание «Город трудовой славы».

«Наше конкретное предложение — учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители которого внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне — это общее достояние народов Советского Союза. Учреждение такого звания станет символом признания коллективного подвига советских граждан в годы войны.

Также Путин предложил создать общий реестр воинских мемориалов на территории СНГ в целях сохранения и защиты памятников, посвященных подвигам советских солдат. Такой список можно создать на базе российской интернет-платформы «Место памяти», отметил президент России.

Лидеры стран СНГ 8 октября съехались в Кремль для участия в саммите СНГ. В ходе встречи главы государств обсудят широкий круг вопросов, подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в текущем году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.

В частности, состоится обсуждение предстоящего празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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