На подиум в трико: Милявская блеснула фигурой на Неделе моды в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Лолита Милявская приняла участие в проходящей в Москве Неделе моды

На подиум в трико: Милявская блеснула фигурой на Неделе моды в Москве

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Певица продефилировала в наряде от своего друга — дизайнера Игоря Гуляева.

Лолита Милявская на фоне отмены ее концертов решила попробовать силы в модельном бизнесе. Певица приняла участие в проходящей в Москве Неделе моды и вышла на подиум в показе своего друга — дизайнера Игоря Гуляева. Об этом пишет 7Дней.ru.

Отмечается, что перед публикой 60-летняя Милявская предстала в облегающем черном трико и пестрой переливающейся шубе. Специально для участия в показе певица обновила прическу, еще больше укоротив волосы, и похудела. Зрители, как сообщается, остались под большим впечатлением от внешнего вида и наряда знаменитости.

Тем временем вокальная карьера Милявской складывается не лучшим образом. На днях стало известно, что концерт певицы в подмосковном Раменском, запланированный на 17 октября, отменили из-за «социальной напряженности». Именно так объяснил отмену замглавы города Залимхан Гаджиев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем певица Лолита разыграла собственные похороны.

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