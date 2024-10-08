Стеснялась носить купальник на людях: блогер получила от мужа личный остров

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Британка Надак получила в подарок остров от мужа-миллиардера из Дубая

Стеснялась носить купальник на людях: блогер получила от мужа личный остров

Фото: 5-tv.ru

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Подарок, сделанный супругом девушки, приблизительно оценивается в 50 миллионов долларов.

Супруга миллиардера Суди Аль Надак стеснялась ходить в купальнике. Муж, недолго думая, смог решить эту проблему. Об этом 26-летняя Надак рассказала в соцсетях.

Миллиардер решил побороться с комплексами супруги оригинальным способом — он просто подарил ей личный остров. Приблизительная стоимость подарка, собственной земли и шикарной резиденции, оцениваетя в 50 миллионов долларов.

«Это его лучшая инвестиция», — написала в социальной сети Суди Аль Надак.

Ранее об удивительной истории Суди Аль Надак писало издание The Daily Mail. Выяснилось, что обычная жительница Британии познакомилась со своим мужем-миллиардером, когда они вместе учились в университете в Дубае. Супруги состоят в браке уже три года, в их правилах: не иметь друзей противоположного пола, знать пароли от соцсетей друг другом и всегда делиться геолокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать троих детей российского миллиардера Павла Дурова назвала причину разногласий с ним.

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