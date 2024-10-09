Шестизначная сумма: Гуф и Айза договорились о выплате рэпером алиментов

Судебные разбирательства между бывшими супругами по вопросу содержания общего 14-летнего сына Сэма длились около года.

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) и блогер Айза Анохина заключили мировое соглашение о выплате алиментов на общего 14-летнего сына Сэма. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источник в Савеловском суде Москвы.

«Экс-супруги договорились на комфортную сумму с шестью нулями, она устроила обе стороны», — сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что в ходе судебных заседаний были сделаны запросы в банки и налоговую, чтобы проверить сведения о доходах Гуфа и назначить сумму алиментов.

В свою очередь представляющий интересы рэпера звездный адвокат Сергей Жорин отказался комментировать журналистам ситуацию, сославшись на закрытость процесса.

Судебные разбирательства по иску Анохиной к Долматову длились около года. Блогер требовала с рэпера 150 тысяч рублей в месяц и четверть его доходов на содержание общего сына. При этом Айза утверждала, что Гуф более десяти лет после их развода не давал денег на содержание ребенка. Сейчас же Сэму особенно нужна помощь отца, так как он планирует получать высшее образование в Сингапуре.

Айза и Гуф развелись в 2014 году. В 2021-м, после неоднократных попыток наладить личную жизнь, они внезапно сошлись, чем шокировали фанатов. Вот только воссоединение продлилось считанные часы, после чего рэпер отрекся от бывшей публично.

Сейчас Айза растит двоих сыновей. От первого брака у нее Сэм, от второго, с Дмитрием Анохиным, Элвис, ему восемь лет. Старший в последнее время особенно остро нуждается в поддержке родителей. Врачи обнаружили у подростка проблемы с сердцем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Айза перестала скрывать отношения с 29-летним сотрудником «Газпрома», признавшись, что ради своего избранника бросила других ухажеров.