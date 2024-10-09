Число непьющих жителей России за 20 лет выросло почти в два раза

В России наступила новая эпоха трезвости. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ.

Новый опрос показал — безалкогольный образ жизни становится популярнее в нашей стране. Доля непьющих выросла почти в два раза и сравнялась с теми, кто алкоголь все-таки употребляет (48% непьющих против 52% пьющих).

К слову, еще 20 лет назад, в начале 2000-х, доля трезвенников достигала всего 27%. Любителей алкоголя было гораздо больше — соответственно, 73%.

Что касается предпочтений в напитках, этот вопрос ВЦИОМ тоже исследовал. Впрочем, здесь все традиционно: мужчины в нашей стране, в основном, выбирают пиво (так сказали 25% опрошенных), женщины — вино (26% респондентов).

Есть данные и по причинам употребления алкогольной продукции. Так среди выпивающих людей к возлиянию подходят по-прежнему, в основном, чтобы снять стресс и напряжение — 38% человек ответили именно так. Каждый третий винит во всем отсутствие силы воли (27%), а каждый пятый пьет, чтобы «залить» беду (20%).

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