Число непьющих жителей России за 20 лет выросло почти в два раза
ВЦИОМ провозгласил начало новой эпохи трезвости.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio; 5-tv.ru
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В России наступила новая эпоха трезвости. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ.
Новый опрос показал — безалкогольный образ жизни становится популярнее в нашей стране. Доля непьющих выросла почти в два раза и сравнялась с теми, кто алкоголь все-таки употребляет (48% непьющих против 52% пьющих).
К слову, еще 20 лет назад, в начале 2000-х, доля трезвенников достигала всего 27%. Любителей алкоголя было гораздо больше — соответственно, 73%.
Что касается предпочтений в напитках, этот вопрос ВЦИОМ тоже исследовал. Впрочем, здесь все традиционно: мужчины в нашей стране, в основном, выбирают пиво (так сказали 25% опрошенных), женщины — вино (26% респондентов).
Есть данные и по причинам употребления алкогольной продукции. Так среди выпивающих людей к возлиянию подходят по-прежнему, в основном, чтобы снять стресс и напряжение — 38% человек ответили именно так. Каждый третий винит во всем отсутствие силы воли (27%), а каждый пятый пьет, чтобы «залить» беду (20%).
Ранее 5-tv.ru писал, употребление каких продуктов может спровоцировать выкидыш.
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