Работа мечты: в каком городе легче всего построить карьеру

Каких критериев при поиске вакансий придерживаются соискатели?

Казань замкнула тройку лидеров российских городов, в которых проще всего построить карьеру. На первых двух местах оказались Москва и Петербург. Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на результаты опроса сервисов по поиску работы.

Столица России вырвалась на первое место с большим отрывом. Москва получила 83% голосов, у Петербурга оказалось уже 45%, а Казань выбрали 13% респондентов. Дальше уже идут Екатеринбург и Новосибирск — 12 и 8% соответственно.

Антилидерами рейтинга стали Омск, Самара, Махачкала, Астрахань и Уфа. Причем 11% участников опроса указали, что построение карьеры зависит от навыков человека.

Офисы крупных компаний в городе и высокий уровень зарплат стали одними из главных факторов для респондентов. Кроме того, для трети россиян динамичный ритм жизни оказался решающим аргументом при выборе города для работы.

Примечательно, что в прошлом году замыкала тройку лидеров самых привлекательных городов не Казань, а Екатеринбург. В текущем опросе приняли участие 3500 человек из разных регионов России.

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