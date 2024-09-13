Вытеснили юристов и экономистов: какие профессии в РФ стали самыми престижными

Выбиться в лидеры этим профессиям удалось из-за пандемии и антироссийских санкций.

За последние несколько лет самыми престижными профессиями в России стали специалисты в сфере информационных технологий и медики. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после опроса населения.

Аналитики опросили 1600 человек. 32% из них заявили, что в топе профессий айтишники и врачи. Хотя еще в 2009 году престижность первых оценили лишь 6%, вторых — всего 12%. Тогда лидирующие позиции были у юристов и экономистов. Поэтому многие выпускники хотела в будущем ими стать. Но из-за антироссийских санкций и пандемии коронавируса все изменилось.

После айтишников и врачей по престижности оказались военные, силовики и рабочие специальности. При этом не исключено, что профессия сварщика, токаря или слесаря может пододвинуть айтишников и врачей. Замкнули пятерку инженеры и юристы, которые когда-то были одной из престижных профессий.

Как отметил эксперт в сфере менеджмента человеческих ресурсов в компании Гарри Мурадян в интервью изданию KP.RU, будущее все-таки за специалистами в сфере искусственного интеллекта, разработчиками сложных программных систем, аналитиками данных.

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