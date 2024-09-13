Вытеснили юристов и экономистов: какие профессии в РФ стали самыми престижными

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

ВЦИОМ назвал профессии врачей и программистов самыми престижными в РФ

Вытеснили юристов и экономистов: какие профессии в РФ стали самыми престижными

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выбиться в лидеры этим профессиям удалось из-за пандемии и антироссийских санкций.

За последние несколько лет самыми престижными профессиями в России стали специалисты в сфере информационных технологий и медики. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после опроса населения.

Аналитики опросили 1600 человек. 32% из них заявили, что в топе профессий айтишники и врачи. Хотя еще в 2009 году престижность первых оценили лишь 6%, вторых — всего 12%. Тогда лидирующие позиции были у юристов и экономистов. Поэтому многие выпускники хотела в будущем ими стать. Но из-за антироссийских санкций и пандемии коронавируса все изменилось.

После айтишников и врачей по престижности оказались военные, силовики и рабочие специальности. При этом не исключено, что профессия сварщика, токаря или слесаря может пододвинуть айтишников и врачей. Замкнули пятерку инженеры и юристы, которые когда-то были одной из престижных профессий.

Как отметил эксперт в сфере менеджмента человеческих ресурсов в компании Гарри Мурадян в интервью изданию KP.RU, будущее все-таки за специалистами в сфере искусственного интеллекта, разработчиками сложных программных систем, аналитиками данных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего перестали бояться россияне.

+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

13:24
Петербургские бизнесмены потеряли миллионы при заказе велосипедов с Дальнего Востока
13:10
Влияет на результат: россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства
13:09
«Четко и однозначно»: в Кремле оценили заявление Путина про удары ВСУ вглубь России
12:56
Боевика «Азова»* приговорили к 27 годам за обстрел Мариуполя
12:42
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
12:30
«Может неделю не спать»: пленный боевик объяснил использование ВСУ наркотиков

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
«Грузия не признает Луганск российским»: жителя ЛНР не пускают в РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака