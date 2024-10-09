Врачам могут разрешить приватизировать квартиры в России

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Подобная программа уже действует в Нижегородской области.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В Госдуме хотят разрешить врачам приватизировать квартиры. Как выяснили «Известия», депутаты планируют таким образом повысить престиж профессии и остановить отток молодых специалистов в частные клиники.

Предполагается, что жилье будут предоставлять при трудоустройстве, а через пять лет работы его можно будет приватизировать. Подобная программа уже действует в Нижегородской области и показала положительные результаты. В регионе значительно снизился дефицит медицинских работников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве действуют свои специальные программы для медицинских работников. Так, желающие могут пройти курсы и тренинги по повышению квалификации по 13 направлениям. Участникам этой программы предоставляют виртуальные манекены, роботы-симуляторы и тренажеры. В проекте поучаствовали уже больше 2900 специалистов.

Курсы предназначены для медработников разного уровня и специализации — врачей, медсестер, других специалистов, — и ориентированы на их профессиональные потребности. Свыше 23 тысяч сотрудников амбулаторного звена приняли участие в тренингах, связанных с применением ценностного подхода в работе и формирования навыков коммуникации.

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