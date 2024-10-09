Пожар не нефтебазе: из опасных районов Феодосии эвакуируют людей

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Ткаченко: из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировали 1129 горожан

Пожар не нефтебазе: из опасных районов Феодосии эвакуируют людей

Фото: www.globallookpress.com/Vyacheslav Madiyevskyy

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В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации.

В Феодосии эвакуируют людей из-за крупного пожара на нефтебазе, из опасных районов уже вывезено 1129 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко в Telegram-канале.

«Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировано 1129 человек. В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек», — написал он.

В Феодосии сейчас продолжаются меры по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера. Работает комиссия по оценке нанесенного ущерба. Проводится также оценка нанесенного ущерба. По окончании работы будет подведен общий итог.

Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел утром 7 октября. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации, а также открыли два пункта временного размещения на базе школ. Накануне Ткаченко сообщал о более одной тысячи эвакуированных из Черноморской набережной и Ближних Камышей. Медики осмотрели людей, а затем их разместили в гостиницах и пансионатах.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадавшие при пожаре не нефтебазе получат компенсации по потере имущества в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самаре произошел пожар в концертном зале. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже и быстро перекинулось на кровлю. Два человека смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

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