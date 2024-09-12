Жирная еда — не помощник: нарколог назвал способ побороть похмелье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Нарколог Исаев: от похмелья спасет легкая и нежирная еда

Жирная еда — не помощник: нарколог назвал способ побороть похмелье

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky

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Чтобы следующий день после бурного веселья прошел спокойно, надо дать «отдохнуть» и печени, и желудку, и поджелудочной железе.

Во время похмелья организм переживает настоящую катастрофу. Поэтому, чтобы облегчить себе жизнь после бурного веселья накануне, необходимо правильно питаться. А именно следует дать «отдохнуть» внутренним органам, рассказал нарколог Руслан Исаев в интервью изданию aif.ru.

Не стоит пытаться побороть похмелье при помощи жирной пищи. Наоборот, для восстановления лучше отдать предпочтение легкоусвояемым продуктам, богатым белками, витаминами, минералами. К примеру, на завтрак отлично подойдут овсяная, рисовая, манная каши. Они улучшат работу желудочно-кишечного тракта. Куриный бульон на обед поможет снять спазм и дискомфорт в желудке, отметил специалист. Кроме того, можно сварить щи или борщ, но так же — на курином бульоне.

Также следует обратить внимание и на фрукты с овощами. В последних содержится клетчатка, нужная для выведения продуктов распада этилового спирта. Кислые фрукты или ягоды помогут снять тошноту, а  квашеная капуста и рассол обеспечат организм необходимым витамином С.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России заметно упали продажи алкоголя за последние десять лет.

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