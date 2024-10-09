Путин вручил Лукашенко высшую госнаграду России — орден Андрея Первозванного

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Лидеры двух государств проводят переговоры в Кремле.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко высшую государственную награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент Республики Беларусь удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства», — уточняется в сообщении пресс-службы российского правительства.

Белорусский лидер в среду, 9 октября, прибыл в Кремль для встречи с главой РФ. На повестке — обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений стран, стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал борьбу с терроризмом и преступностью ключевым аспектом работы Содружества Независимых Государств (СНГ). По мнению президента, этой работе способствуют налаженное сотрудничество между силовыми и компетентными органами стран, входящих в объединение.

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