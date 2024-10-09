В Дербенте трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе

Они спускались друг за другом и поочередно умирали. Что стало тому причиной?

Директор и двое сотрудников МУП «Дербентские очистные сооружения» погибли при спуске в канализационный коллектор в Республике Дагестан. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор Дербента, где произошел инцидент, Ахмед Кулиев.

«При проведении производственных работ в канализационном коллекторе на улице Прибрежная погибли трое наших сотрудников», — написал Кулиев.

Первый рабочий спустился в коллектор для закрытия задвижки, но в итоге потерял сознание. Далее на помощь своему сотруднику отправился директор предприятия Д — он тоже упал без чувств. Их обоих попытался спасти водитель, но и у него это не получилось.

Градоначальник заключил, что в итоге все трое мужчин погибли. Правоохранители сообщили РИА Новости, что директор и двое сотрудников могли задохнуться из-за ядовитого газа, который скопился в коллекторе.

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