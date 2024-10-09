Спрятала тела на балконе и ушла гулять: что заставило школьницу жестоко расправиться с сестрами

Зверское убийство произошло в Тольятти. Родители погибших в этот момент находились на допросе.

Жестокое убийство двух маленьких детей произошло в городе Тольятти Самарской области. Причем тела малышек нашла их малолетняя сестра, а в убийстве подозревается четвертая девочка. О том, что произошло в злополучный вечер 8 октября, почему вина может лежать на 13-летнем подростке и немного фактов о многодетной семье — в материале 5-tv.ru.

Кровавый вечер понедельника

Вечером 8 октября тела девочек двух и пяти лет нашли в квартире с многочисленными ножевыми ранениями шеи и туловища. Причем обнаружила их десятилетняя сестра на балконе, после чего сразу же позвонила родителям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвинение в убийстве пока не предъявлено. Однако уже есть одна версия, кто мог совершить это зверство: 13-летняя сводная сестра малышек.

При этом телеканал RT со ссылкой на источник пишет, что за полчаса до обнаружения трупов в квартиру приходила женщина, которая проводит опрос населения. Дверь ей открыла та самая 13-летняя девочка. Она сказала, что родителей дома нет и закрыла дверь.

Что известно о семье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В семье воспитывались пятеро детей. Родители официально расписаны не были, они просто сожительствовали. Женщина является матерью всех пятерых детей: девочек 18, 13 и десяти лет от другого мужчины, а от нынешнего, — двух и пяти. Совершеннолетняя дочь живет отдельно.

Семье в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости дали положительную оценку, но при этом есть сообщения о том, что сожитель бил мать пятерых детей и изменял ей. Женщина даже писала заявление в отношении возлюбленного.

«Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали», — сообщает агентство, ссылаясь на источник.

Допрос, кстати, проводился в тот самый вечер, когда убили девочек. Родители оставили своих младшеньких дочерей с их старшей сестрой и ушли.

Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков показал обстановку в доме семьи. На кадрах видны сам подъезд, а возле квартиры — несколько колясок и детских самокатов.

Работа правоохранителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/СУ СК России по Самарской области/t.me/su_skr63

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили первые судебные экспертизы. Сейчас допрашиваются свидетели для установления обстоятельства инцидента.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства. Ход работы поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства. Самарская прокуратура тоже координирует расследование. Надзорный орган организовал проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

«На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших, которая в настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — сообщили в СУ СКР по региону.

Кроме того, следователи опубликовали видео из квартиры, в которой произошло убийство. Судя по кадрам, в жилище был достаток, качественные ремонт и мебель. Бардака в жилище не наблюдается. Также имеют игрушки и куклы на столе.

Соседям виднее



Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Самарской области/t.me/su_skr63; 5-tv.ru

Жильцы дома, в котором произошла трагедия, рассказали, что из квартиры многодетной семьи не раздавались звуки крика и шума. Дети были всегда ухоженные, у них всегда была новая одежда. Также отмечается, что отец часто с ними гуляет в парке.

«По словам соседей семья была настолько благополучна, что глава семейства писал своей жене любовные послания под окнами квартиры прямо на асфальте», — подчеркнул корреспондент «Известий» Данила Рябчиков.

Однако не все соседи в один голос дают семье положительную оценку. Собеседница 5-tv.ru Антонина Николаевна рассказала о конфликтах, случавшихся в квартире, где нашли убитых детей. По ее словам, между родителями девочек происходили серьезные ссоры, из-за которых их отец несколько месяцев ночевал в подъезде у дверей жилища.

«Месяца три точно спал», — сказала она.

Антонина Николаевна поделилась, что нынешний глава семейства — второй гражданский муж матери детей. Женщина разошлась с первым из-за алкоголизма. Предположительно, второй сожитель изменил ей, за что был выгнан, но из семьи мужчина уходить не хотел. Позднее пара помирилась, но ссоры все равно были.

Пенсионерка при этом не слышала, чтобы какие-то конфликты происходили между детьми. По ее словам, зачастую они производили впечатление счастливой семьи.

Подросток подозревается в убийстве

Когда родители вернулись домой после сообщения десятилетней дочери об обнаружении мертвых сестер, то начали разбираться в случившемся. Мать написала 13-летней девочке: спросила, где она находится, и — главное — знает ли она о произошедшем в квартире. Ответ поверг оперативников в шок.

«Это я! Аахахах», — написала подросток.

После этого начались ее поиски. По словам местных жителей, на это ушло 19 часов. В результате полицейские нашли девочку в парке, куда она ушла гулять с подругами. При этом знакомые с семьей жители подъезда рассказали в беседе с «Известиями», что сразу увидели подростка.

«Она <…> ушла гулять с подружками. Она обычный нормальный ребенок. Ходит в школу, в гимназию», — поделилась женщина.

Причем девочка учится хорошо, она также занимается танцами и рисованием. Прежде никаких психических отклонений у нее не замечали, проблем с дисциплиной и в образовательном процессе не было.

Однако соседка семьи Антонина Николаевна отметила, что подросток в последнее время стала вести себя странно. Как рассказали другие жильцы дома, где было совершено убийство, девочка была замкнутой и не слушалась родителей.

Подростка уже поместили в психиатрический стационар для проведения экспертизы на вменяемость. Как рассказала детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с aif.ru, там ребенок может провести от двух до шести месяцев. Специалисты должны подростка хорошо обследовать, провести необходимые экспертизы и тесты. Находиться там она будет долго в связи с тем, что преступление очень жестокое.

«Одно дело, когда ребенок, например, случайно толкнул сверстника и произошла трагедия. В ситуации в Тольятти речь идет уже об умышленном преступлении», — подчеркнула Дугенцова.

Она уверена, что у подростка есть психиатрическое отклонения, ведь такие преступления совершаются на фоне психиатрии, расстройства или пограничного состояния. Однако окончательный диагноз поставят специалисты по результатам проведения обследований.

Могла ли подросток убить сводных сестер



Фото, видео: Личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ru

Подозреваемая в убийстве двух сводных сестер в Тольятти могла пойти на преступление из-за поведения сожителя своей матери или ревности. Об этом рассказала системный семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова в беседе с 5-tv.ru.

Родители оставили 13-летнего подростка за старшую дома в тот самый вечер. Девочка должна была присматривать за двумя малышками. Специалист Шляпужникова подчеркнула, что ребенок не может воспитывать другого ребенка. У них есть возможность лишь в игровой форме моделировать «роли будущей взрослой жизни». При этом временно нести ответственность в рамках присмотра за братом или сестрой все-таки можно.

Гораздо важнее в этом случае ситуация, связанная с тем, что сестры не являются родными. По словам Шляпужниковой, рождение последующий детей часто вызывает как у родных, так и сводных сестер и братьев, ревность.

Девочка могла быть не подготовлена к пополнению или же ей мог не нравиться сожитель мамы. К тому же ей 13 лет — это возраст гормональной перестройки, всплеска, такой период самый сложны в жизни, порой тяжелее даже не бывает. Находясь в такой ситуации, девочке могло показаться, что новые сестры теперь любимы родителями, а она уже никому не нужна. Здесь мог сработать триггер.

«Например, если родители ссорились в этот период, она могла защищать маму или папу и считать, что их общие дети <…> могли явиться причиной чего-то. И ей эту причину надо устранить. Тут надо смотреть психиатрическую экспертизу ребенка. <…> Семья — это огромная система, которая влияет абсолютно на каждого», — рассказала психотерапевт.

В таком возрасте ребенка очень опасно триггерить подростков. По словам эксперта, с ними, наоборот, нужно разговаривать, уделять им внимание, причем иногда даже больше, чем маленьким детям. Психотерпавет считает, что трагедия могла произойти из-за сразу нескольких ключевых факторов.

«А именно: подростковый возраст, одиночество и брошенность, скорее всего, этой девочки 13-летней, ее непонимание со стороны взрослых и ревность к последующим действиям», — подчеркнула она.

Когда в семьи растут дети от одного брака, то разделение между ними чувствуется не всегда, но если от разных, то ситуация уже иная. По словам Шляпужниковой, люди, к сожалению, не могут воспринимать своих ребятишек одинаково. Причиной тому может быть в том числе неудачный брак, в результате которого родитель делает контрперенос своих негативных отношений к предыдущему партнеру на ребенка.

И в этом случае нет безусловной любви. В следующем же счастливом браке родитель заводит новых детей, к которым уже более лояльное отношение, уделяется много внимания.

«Они маленькие, к ним больше внимания уделяется, с ними больше играют. А та думает: «Ах, вот как это я осталась одна, меня совсем перестали любить», — добавила Шляпужникова.

Очень часто браки распадаются тоже из-за детей. Дело в том, что чада трансформируют свои негативные чувства на партнеров родителя и тем самым сорят их.

Возвращаясь к ситуации в Тольятти, психотерапевт подчеркнула, что здесь имеет место быть накопительный эффект. Подросток находится в гормональном дисбалансе. Если девочка совершила убийство, то она могла сделать это «в состоянии аффекта», заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему девочка из Тольятти убила своих сестер. Недостаток микроэлементов в организме пагубно сказывается на неокрепшей подростковой психике, подчеркнул врач-эндокринолог, психолог Антон Поляков.