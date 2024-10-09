«Может влиять на фертильность»: ТОП самых полезных витаминов для мужчин

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 39 0

Врач Ильин: нет прямой взаимосвязи между витаминами и мужской фертильностью

Фото, видео: Личный архив Сергея Ильина; 5-tv.ru

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Для поддержания здоровья необходимо сохранять баланс различных полезных веществ в организме.

Недостаток любого витамина, как и переизбыток, может влиять на фертильность. Об этом врач-уролог Сергей Ильин эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

Для поддержания здоровья необходимо сохранять баланс различных полезных веществ в организме. Каждый продукт наполнен своим набором витаминов и микроэлементов, которые необходимы для работы не только каких-то конкретных органов, но и всей системы жизнеобеспечения в целом.

«Недостаток любого витамина, начиная от витамина А и заканчивая фолиевой кислотой, — все может влиять на фертильность и репродукцию», — поделился врач.

Некоторые ученые утверждают, что есть прямая зависимость между насыщением витамина В12 и сперматогенезом. Однако Ильин объяснил, что на эту функцию оказывает влияние не именно это вещество, а хорошее состояния тела в целом, так как мужская фертильность напрямую зависит от гормона тестостерона, а он плохо вырабатывается при дефиците сна и постоянных стрессах.

По словам специалиста, прямой зависимости здесь нет. Витамины, включая А, Е, D, могут оказывать влияние на потенцию и репродуктивную функцию, но это влияние весьма относительно. Пока нельзя утверждать, что существует 100% зависимость.

В качестве природного афродизиака, как отметил врач, можно использовать различные морепродукты. Кроме того, для хорошей мужской силы очень важен белок, поэтому нельзя исключать его из рациона.

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«Может влиять на фертильность»: ТОП самых полезных витаминов для мужчин

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