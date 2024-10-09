Вторая вице-миссис: жительница Барнаула победила в мировом конкурсе красоты

Манекенщица воспитывает двух дочерей-подростков.

Наталья Чистякова из Алтайского края вошла в тройку победительниц международного конкурса красоты «Миссис Вселенная 2024». Об этом организаторы с российской стороны сообщили ТАСС.

«Жительница Алтайского края Наталья Чистякова завоевала третье место на международном конкурсе красоты „Миссис Вселенная 2024“ (Mrs. Universe 2024), став второй вице-миссис», — заявили они.

Всего в соревновании приняли участие 115 красавиц со всего мира. Финал конкурса прошел в Южной Корее в городе Инчхоне. Конкурсантки показали себя в общих выходах и продемонстрировали личные таланты. Чистякова уверенно обошла остальных и доказала, что сибирские женщины прекрасны.

Вне модельного мира Чистякова профессионально занимается искусством визажа. Ее главной мечтой является открытие собственной академии, где она могла бы делиться с начинающими специалистами своими знаниями.

Помимо этого, женщина воспитывает двух детей. У нее растут девочки-подростки. Сейчас им по 13 лет.

Благодаря победе в «Миссис Вселенная 2024», Чистякова представит Россию на международном конкурсе в США в январе 2025 года.

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