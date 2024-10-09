Бесследно исчезла: что случилось с экс-обладательницей титула «Самые большие губы»

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 15 0

Пропавшая Кристина Рэй вела асоциальный образ жизни

Бесследно исчезла: что случилось с экс-обладательницей титула «Самые большие губы»

Фото: Instagram*/rei_kristina_rei

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В последний раз близкие видели Кристину Рэй 28 сентября.

Бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристина Кожевникова, более известная как Кристина Рэй, могла пропасть при поиске «закладки» с наркотиками. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

О пропаже 35-летней девушки стало известно 28 сентября. Ее близкие сообщили, что она вышла из дома в Сочи, однако назад так и не вернулась.

По информации собеседника, Рэй страдала от наркотической зависимости. В день пропажи она отправилась за поиском очередной дозы. Уточняется, что бывшая модель в целом вела асоциальный образ жизни.

Изучается версия о том, что обладательница титула «Самые большие губы в России» может специально скрываться и употреблять наркотики. Также рассматривается версия, что девушка скончалась. Ее поиски, в которых принимают участие как полиция, так и волонтеры, продолжаются.

Уроженка Сахалина Кристина Рэй получила известность несколько лет назад, когда стала появляться на телевидении. Девушка с помощью пластической хирургии увеличивала себе губы. Также Рэй вставляла в уши и нос огромные «тоннели», сбривала полголовы, делала татуировки и ввинчивала себе рога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в последний раз Кристина Кожевникова заходила в социальные сети вечером 29 сентября — спустя сутки после пропажи.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.11
0.05 105.69
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:03
На рынке в Ногинске вспыхнул мощный пожар
17:58
Бесследно исчезла: что случилось с экс-обладательницей титула «Самые большие губы»
17:37
Наемника ВСУ из Швеции будут заочно судить в ДНР
17:34
Скандального раздела не будет: что и кому оставил в наследство Вячеслав Добрынин
17:27
«Зоомошенники»: как беременная кошка Фокси из Подмосковья стала героиней детектива
17:18
«Может влиять на фертильность»: ТОП самых полезных витаминов для мужчин

Сейчас читают

Без улучшений: в каком состоянии находится актер Василий Ливанов
Разрушительный «Милтон»: на США движется сильнейший ураган в истории
В погоне за счастьем: как современной женщине добиться успеха и не потерять себя
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения