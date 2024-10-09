Бесследно исчезла: что случилось с экс-обладательницей титула «Самые большие губы»

В последний раз близкие видели Кристину Рэй 28 сентября.

Бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристина Кожевникова, более известная как Кристина Рэй, могла пропасть при поиске «закладки» с наркотиками. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

О пропаже 35-летней девушки стало известно 28 сентября. Ее близкие сообщили, что она вышла из дома в Сочи, однако назад так и не вернулась.

По информации собеседника, Рэй страдала от наркотической зависимости. В день пропажи она отправилась за поиском очередной дозы. Уточняется, что бывшая модель в целом вела асоциальный образ жизни.

Изучается версия о том, что обладательница титула «Самые большие губы в России» может специально скрываться и употреблять наркотики. Также рассматривается версия, что девушка скончалась. Ее поиски, в которых принимают участие как полиция, так и волонтеры, продолжаются.

Уроженка Сахалина Кристина Рэй получила известность несколько лет назад, когда стала появляться на телевидении. Девушка с помощью пластической хирургии увеличивала себе губы. Также Рэй вставляла в уши и нос огромные «тоннели», сбривала полголовы, делала татуировки и ввинчивала себе рога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в последний раз Кристина Кожевникова заходила в социальные сети вечером 29 сентября — спустя сутки после пропажи.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ