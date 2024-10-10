Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на автодорогу в Ульяновской области

Легкомоторный самолет марки С-38 совершил экстренную посадку на автодорогу около села Суровка Ульяновской области. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом 9 сентября сообщила Приволжская транспортная прокуратура в социальных сетях.

«По предварительным данным, в дневное время в Тереньгульском районе Ульяновской области легкомоторный самолет марки СП-38 из-за неблагоприятных погодных условий совершил посадку на автодорогу вблизи села Суровка», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Самолет никаких повреждений не получил, пилот также не пострадал. В данный момент проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. На месте происшествия находится сотрудник транспортной прокуратуры Михаил Ляхов.

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